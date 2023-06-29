Bozkırın saklı cenneti görenleri mest ediyor | Video

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Sivas’ın Yıldız beldesinde bulunan Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi görenleri hayran bırakıyor.
"BURASI ÇOK GÜZEL BİR YER, DOĞA HARİKASI"
İstanbul'dan Sivas'a bayram tatiline gelen Turna Boyraz, Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi'nin doğa harikası olduğundan bahsederek, "Burası çok güzel bir yer, doğa harikası. Biz de ilk defa geliyoruz. Burası çok güzel ama gelen piknikçiler tarafından çok pis bırakılmış. Vatandaşlar tarafından biraz daha özenle davranılırsa turistlik açıdan çok değerli bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer buranın daha çok değer verilip temiz tutulursa, burası gerçek anlamda dinlenmek içinde keyif almak için de güzel bir yer. Burası doğal bir oluşum, suyu da gayet güzel. Ben İstanbul'dan geldim ve gayet güzel" dedi.
"BURANIN ATMOSFERİ ÇOK GÜZEL AMA ÇEVREYİ PİS BIRAKMIŞLAR"
Tuncay Boyraz, şelalenin atmosferinin çok güzel oldurduğundan ama çevresinin pis bırakıldığından bahsederek, "Burası çok güzel bir yer, ben buraya geçen sene de geldim. Buranın atmosferi çok güzel ama çevreyi pis bırakmışlar. Burası Antalya'da olsa çok değer görürdü. Bu değeri ilimize katmalıyız. Burası çok güzel ve iki senedir geliyorum" diye konuştu.
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