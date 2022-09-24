'Burası ters yön' deyip ambulans şoförüne yön vermedi! O anlar kamerada | Video

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BEŞİKTAŞ'ta cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle durumu acil olduğu iddia edilen hasta taşıyan ambulansa yol vermeye yanaşmadı. Ambulansın şoförü ile cip sürücüsü arasında yaşanan 'ters yön' tartışması araç kamerasına yansıdı. Ambulans şoförü Metin Topuz, "Bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu, belki de onun ölümüne sebep olabilirdi" dedi.
"BELKİ DE HASTANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"
Ambulans şoförü Metin Topuz, "Etiler'den solunum sıkıntısı yaşayan 89 yaşındaki bir hastamızı almaya gittik, evden aldık. Mahalle arasından caddeye giderken, bir kadın sürücü yoldan gelirken bize el hareketi yaptı. Hızlı gelmesi için siren çaldım çünkü acil gitmemiz gerekiyordu. Ters yöndeydim, caddeye tersten girmek çok daha kolaydı. Kadın sürücü bize yaklaşınca camı açtı, 'Siz ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız ve aracınızda hasta yok' diyerek bizi tehdit etti. Önümüze kırıp, bekledi. Ben aracımda hasta var diye oralı olmadım. Amacım hastayı hastaneye yetiştirmekti. Kaldırımda bir saksı olmasaydı oradan çıkıp gidecektim. Bu sefer de çapraz olarak beni sıkıştırınca oradan çıkamadım. Arkada solunum sıkıntısı olan bir hastamız vardı ve bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Belki de onun ölümüne sebep olabilirdi. Ambulans şoförleri olarak bu durumu çok yaşıyoruz. Bundan çok şikayetçiyiz. Sadece bize sağduyulu olsunlar başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.