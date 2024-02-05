Video Yaşam Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video

05.02.2024 | 08:39

Burdur’un Karamanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Burdur'un Karamanlı ilçesi Kılçan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tefenni'den Karamanlı ilçesine giden İsmail Çolak idaresindeki 15 KF 016 plakalı suv tipi araç, Kılçan Köyü Kavşağı'na geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kaza anında otomobilde bulunan 3 kişi araçtan savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yolculardan Mustafa Akalın'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Çolak (20) kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan bir diğer yolcu Bedirhan Yıldız (23) ise önce Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Burdur Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altında alındı.

Araçtakilerin Karamanlı ilçesinde düzenlenen asker eğlencesi sonunda, Tefenni ilçesinde yemek yedikten sonra Karamanlı'ya dönüş sırasında kaza yaptıkları öğrenildi.

Yaralı Bedirhan Yıldız'ın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:54
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05.02.2024 | 08:39
Mersin’de DEAŞ’ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:24
Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı | Video 05.02.2024 | 08:39
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı… 03:07
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı… 04.02.2024 | 22:32
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı… 02:40
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Yarışmacının dikkat çeken o kararı… 04.02.2024 | 22:30
Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı 01:56
Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı 04.02.2024 | 20:04
Üsküdar’da taksi ücretini ödemeyen kadın adliyeye sevk edildi | Video 01:55
Üsküdar’da taksi ücretini ödemeyen kadın adliyeye sevk edildi | Video 04.02.2024 | 15:45
Seyir halindeki otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi | Video 00:41
Seyir halindeki otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi | Video 04.02.2024 | 13:47
MİT’in DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı | Video 03:21
MİT’in DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı | Video 04.02.2024 | 12:47
Kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıtan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı | Video 00:20
Kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıtan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı | Video 04.02.2024 | 12:47
İstanbul’da drift yapan spiker kadın kamerada | Video 01:19
İstanbul’da drift yapan spiker kadın kamerada | Video 04.02.2024 | 10:39
İki grup arasındaki yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 00:58
İki grup arasındaki yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 04.02.2024 | 10:39
İstanbul’da film gibi olay! Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar | Video 02:51
İstanbul’da film gibi olay! Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar | Video 04.02.2024 | 10:18
Düşen helikopterin enkazından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 01:30
Düşen helikopterin enkazından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 04.02.2024 | 10:18
Bungalov kiralayacağız deyip böyle dolandırdılar | Video 00:56
"Bungalov kiralayacağız" deyip böyle dolandırdılar | Video 04.02.2024 | 09:42
Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, Hayvanı sevmeyen insanı sevemez dedi | Video 00:26
Köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, "Hayvanı sevmeyen insanı sevemez" dedi | Video 04.02.2024 | 08:32
TEM’de karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı | Video 03:47
TEM'de karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı | Video 04.02.2024 | 08:32
Paraşütle gökyüzünde kahvaltı keyfi yapan paraşütçü bu sefer ölümden döndü | Video 04:07
Paraşütle gökyüzünde kahvaltı keyfi yapan paraşütçü bu sefer ölümden döndü | Video 04.02.2024 | 08:32
Halay çekenlere davul çalarken hayatını kaybetti | Video 00:24
Halay çekenlere davul çalarken hayatını kaybetti | Video 04.02.2024 | 08:32
Helikopter kazasında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu | Video 05:58
Helikopter kazasında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu | Video 04.02.2024 | 08:33
Bursa’da nefes kesen kovalamaca | Video 02:34
Bursa'da nefes kesen kovalamaca | Video 04.02.2024 | 08:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA