Burdur'da suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nde yeni kısıtlamalar
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne ilişkin yeni yasaklar getirildi. Buna göre Salda Gölü'nde hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime müsaade edilmeyeceği, bu ve benzeri etkinliklerin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün izni dahilinde gerçekleştirilebileceği açıklandı.
Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız imzasıyla tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Bakanlığımız, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarihli yazısı ile; Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından önemi nedeniyle aynı zamanda doğal sit alanıdır. Salda Gölü ve çevresinin doğal güzelliklerini korumak amacıyla birçok tedbir alınmış ve alanda bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Salda Gölü'nde Beyaz Adalar bölgesi insan faaliyetine kapatılmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılması planlanan her türlü faaliyet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Salda Gölü ve çevresinde yapılması planlanan tüm etkinlik, araştırma ve çekim ancak Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) kararları doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin önemi ve hassasiyetleri doğrultusunda bilimsel araştırmalarımız devam etmekte olup Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) izin verilmeyen hiçbir etkinlik, araştırma ve çekime kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve her türlü talepte Bakanlığımızdan (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) izin alınması hususu bildirilmiştir. Bu kapsamda ilimiz, Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan Salda Gölü ve çevresinde yapılması planlanan her türlü etkinlik, araştırma ve çekime izin verilmemesi ve bu taleplerin Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir."