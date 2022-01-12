Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video

Burdur’da yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamama olmaması için zorlu mücadele veriyor.

Burdur'un yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı tekrardan başladı. Burdur- Antalya karayolunda Çeltikçi Beli olarak bilinen noktada kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Büyük öneme sahip yolun, kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun mesai harcıyor. Bir yandan kar küreme araçları yolu temizlerken bir diğer yandan ise tuzlama çalışmaları yürütülüyor.