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Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video

Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video

22.06.2023 | 14:52

Bursa merkezli iki ilde ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan 17 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramada; 26 adet ruhsatsız tabanca, 189 adet farklı çaplarda fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen ruhsatsız silah imal ve ticareti çerçevesinde Bursa ve İstanbul'da 17 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda adım adım takip edilen 12 kişi adreslerinde yakalandı. 17 adreste yapılan aramada; 26 adet ruhsatsız tabanca ve 189 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadesinin ardından serbest kalırken, T.İ. (28), Y.C.E. (23), A.A. (24), E.Ç. (52), A.E. (50) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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