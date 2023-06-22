Bursa merkezli ruhsatsız silah operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video
Bursa merkezli iki ilde ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan 17 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramada; 26 adet ruhsatsız tabanca, 189 adet farklı çaplarda fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı.
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