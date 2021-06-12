Video Yaşam Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı

Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı

Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı
12.06.2021 | 09:06

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Bursa'da İbrahim Can Aslan (23), trafikte hasarlı kaza nedeniyle tartıştığı S.T. (27) ve T.A.'nın (21) arkadaşı olan polis memuru O.D. (27) tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan O.D., S.T. ve T.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, çarşamba günü gece saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek üzere yola çıkan S.T. ve T.A., trafikte seyir halinde iken İbrahim Can Aslan'ın otomobiline çarptı. Kazadan sonra S.T. ve T.A. ile İbrahim Can Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Aslan, S.T. ve T.A.'ya silah çekerek, hakaret etti. Otomobillerine binerek, olay yerinden ayrılan S.T. ve T.A. izne gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları O.D.'yi aradı. Arkadaşlarının trafikte kavga ettiğini duyan O.D., evden çıkarak S.T. ve T.A.'nın yanına gitti. Konuşmak için birlikte İbrahim Can Aslan'ı aramaya başlayan şüpheliler, bir süre sonra Aslan ile karşılaştı. Taraflar uzlaşmak için konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra yeniden tartışmaya başladı.
İddiaya göre tartışma sırasında İbrahim Can Aslan, O.D.'ye silah çekti. Bu sırada O.D. de kendi silahını çıkararak Aslan'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Aslan, ağır yaralandı. Olaydan sonra O.D., polis ve sağlık ekiplerini arayarak, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri ise olaya karışan O.D., S.T. ve T.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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