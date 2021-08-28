Video Yaşam Bursa'da bebek arabasındaki çantadan cüzdan çalan kadın hırsız kamerada

Bursa'da bebek arabasındaki çantadan cüzdan çalan kadın hırsız kamerada

Bursa'da bebek arabasındaki çantadan cüzdan çalan kadın hırsız kamerada
28.08.2021 | 10:20

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Bursa'da, Kapalıçarşı'da bebek arabasına asılı çantanın içindeki cüzdanı çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Koza Han girişinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarında bebek arabasını asılı haldeki çantayı gözüne kestiren kadın, önce etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını görünce çantanın fermuarını açan kadın, içindeki cüzdanı alarak hızla gözden kayboldu. Çanta sahibi, fermuarın açık olduğunu ve cüzdanın çalındığını görünce durumu polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cüzdanı çalan kadını arıyor.

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