Bursa'da elektrikli scooter süren kıza başıboş köpekler saldırdı | Video 29.04.2023 | 10:48 Bursa'da elektrikli scooter ile gezmeye çıkan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter ile gezen kız çocuğu, şantiye alanının önünden geçtiği sırada köpekler saldırdı. Köpeklerin havlayarak kovalamasıyla birlikte panik yapan kız çocuğu, elektrikli scooterden yere düştü. Yere düşerek yaralanan kız çocuğunun yardımına ise orada bulunan vatandaşlar koştu. Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken kız çocuğu çağırılan ambulans ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan kız çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunduğu öğrenildi.