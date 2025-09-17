Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kötü kokuların yayılması üzerine şikâyet edilen bir eve giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde ihbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun süredir çevreye rahatsızlık veren kokuların kaynağı olduğu öğrenilen evde Yıldırım Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, kapıdan adım atacak yer kalmayacak şekilde yığılmış çöpler olduğu görüldü.

Ekipler gün boyu süren çalışmada tonlarca çöpü 3 kamyona yükleyip tahliye etti. Mahalle sakinleri, uzun zamandır bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Evde yaşayan kişinin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.