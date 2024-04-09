Bursa’da feci kaza: Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı | Video 09.04.2024 | 15:36 Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, mezarlık ziyareti için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlar ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil G. yönetimindeki otomobil, Ümitalan Mahallesi mevkiindeki mezarlığa geçmeye çalışan Ayşe Özlü (46) ve yeğeni Medine Münevver Durdu'ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya savrularak ağır yaralandı.Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.Jandarma komutanlığı ekiplerinin tahkikatı sürüyor.