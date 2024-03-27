Bursa’da kadınlar saç saça birbirlerine girdi, o anlar kamerada | Video
Bursa’da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.
Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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