Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı! | Video

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Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Arkasından seyreden tır da duramayarak bariyerlere çarptı. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, dorsedeki içecekler yola saçıldı.
Öte yandan devrilen tırın dorsesinden saçılan içecekler de ekiplerce toplandı.