Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile sokak ortasında birbirine girdi! | Video

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Bursa’da iki aile arasında kız meselesi yüzünden yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga kameralar tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önceden kavga eden iki aile tekrardan bir araya geldi. Kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların kavgayı görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler iki aileyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.