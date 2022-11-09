Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 can kaybı | Video

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirlenen yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi. Acı haberi duyuran Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yangında 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.