Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 can kaybı | Video

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Motosikletten ölümüne atlayış! Freni boşalan kamyonet 5 aracı pert etti 08.11.2022 | 16:10
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirlenen yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi. Acı haberi duyuran Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yangında 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.