Video Yaşam Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video

Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video

Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen yaratığa skandal feci saldırı | Video
14.07.2020 | 09:43

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Bursa'da yıllar sonra ilk kez görüntülen su samurunun ağır yaralı olduğu görüldü! Yaralı su samurunu kurtarmak için vatandaşlar harekete geçti.

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Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar sonra görünen su samuru sevindirirken, yaralı olması yürekleri burktu. Tabiatın normal dengesine yavaş yavaş geri dönmesi bölge sakinlerini sevindirirken, kırık bir dişi ve tutmayan arka ayaklarıyla su samuru görüntülendi. Çakırca Karasu deresinde oldukça az suyun içerisinde vatandaşlar tarafından görüntülenen su samurunu bu hale vatandaşların getirebileceği düşünülüyor. Vücudunda darp izleri de bulanan su samuru için vatandaşlar harekete geçti. Jandarma ile irtibata geçen vatandaşlar, kısa süre sonra su samurunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

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