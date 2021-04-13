Video Yaşam Bursa'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

Bursa'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

Bursa'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
13.04.2021 | 11:37

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Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler, film sahnelerini aratmayan nefes kesen operasyonla yakalandı. Operasyonda ormanlık alan saklanmış 12 kilo bonzai ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen bir operasyona imza attı.

Teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu tacirleri, uyuşturucu maddeleri sakladıkları orman yolundan dönerken ekipler tarafından yolları kesildi. Operasyona katılan narkotik köpeği, ormanlık alanda saklanan uyuşturucu maddeleri eliyle koymuş gibi bulurken, 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 12 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

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