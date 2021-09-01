Büyükşen çiftinin katili kim? Büyükşen cinayeti dosyasının seyrini değiştiren yeni iddialar, ifadeler… | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetine kilitlendi. Büyükşen cinayetinde düğüm haftalar önce çözülmüş gibi görünüyordu ama hem katil zanlısı hem azmettirici olarak suçlanan Afgan çoban hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Katil zanlısının o gece cinayet mahalinde olmadığını doğrulayan ifadeler de var. Peki Büyükşen çiftinin katili kim? Büyükşen cinayeti dosyasının seyrini değiştiren yeni iddialar, ifadeler...