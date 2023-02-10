Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı | Video
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan ve çizik bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti.
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