Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı | Video 10.02.2023 | 11:03 Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan ve çizik bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

5 gün önce 7.7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binalar, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor. Binanın görüntüsü de kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.