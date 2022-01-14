Çankaya sokaklarında sokak köpekleri dehşeti | Video

Ankara'da iki ilkokulunun yakınlarında barınan sokak köpekleri, mahalle sakinlerine her gün dehşet yaşatıyor. Okul önünde köpeklerin saldırdığı bir vatandaş canını zor kurtarırken, aileler çocuklarını sokak köpeklerinin korkusundan tek başına okula gönderemiyor.