Video Yaşam Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video
Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video

Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video

21.12.2024 | 12:31

İstanbul Çatalca’da bir işletmeye ait üç deve kuşu güvenliğin bir anlık dalgınlığı ile kaçtı. Kaçan deve kuşları trafiği birbirine kattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 19 Aralık perşembe günü saat 17.00 sıralarında Çatalca Gökçeali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletme tarafından sahiplenen üç devekuşu iş yerinden kaçtı. Kendilerini bir anda dışarıya atan deve kuşları araçları görünce panikledi ve koşmaya başladı. Kaçan deve kuşları bir kilometre uzaklıkta iki saatlik uğraş sonucu yakalanırken, yaşanan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BURADAN BİR KİLOMETRE UZAĞA GİTMİŞLER, YOL ÜZERİNDE İLERLEDİKLERİ İÇİN ARAÇLARDAN TEDİRGİN OLMUŞLAR"
Deve kuşlarının ana giriş kapısından hızla koştuğunu belirten ve yaklaşık 6 yıldır restoranın işletmeciliğini yapan Fatih Çiçek, "Deve Kuşlarımız ana giriş kapımızdan hızlı bir şekilde koşunca güvenliğimiz mani olamamış. Gökçeali Mahallesinin iç kesimlerinde olduğunu öğrendik, işletmemizin güvenlik görevlisi de peşindeydi. Deve kuşlarımızı yakalayıp tekrar buraya getirdik. Sağlıklılar, inşallah bir daha aynı durumu yaşamayız. Bunlar seri hayvanlar bazen zapt etmek zor oluyor, ana giriş kapımızda da güvenliği arttırarak bir daha böyle bir şey yaşamamak için çalışacağız. Burası bir restoran insanlara görsel oluşturmak için bulunduruyoruz. Buradan bir kilometre uzağa gitmişler, yol üzerinde ilerledikleri için araçlardan tedirgin olmuşlar, dolayısıyla insanlarda korkmuşlar" şeklinde konuştu.
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