Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
Çatalca'da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı! 25.10.2021 | 16:41
04:50
01:10
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 25.10.2021 | 16:33
00:51
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 25.10.2021 | 16:26
01:36
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 25.10.2021 | 16:15
01:36
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 25.10.2021 | 16:15
01:05
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 25.10.2021 | 16:14
02:34
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 25.10.2021 | 15:53
04:50
00:57
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı 25.10.2021 | 15:20
01:21
İslahiye ve Nurdağı'nda 15 bin dekarda yer fıstığı hasadı 25.10.2021 | 15:32
00:39
İşte azmin fotoğrafı! Yürüyemezsin dediler, sporla hayata tutundu | Video 25.10.2021 | 15:19
03:42
01:32
Sivas’ta sel böyle geldi | Video 25.10.2021 | 14:45
01:37
Meteoroloji günler önce uyarmıştı... Kars'ta yoğun kar yağışı başladı 25.10.2021 | 14:33
07:38
Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video 25.10.2021 | 14:35
00:22
Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler | Video 25.10.2021 | 14:22
02:40
Maltepe'de markette yangın paniği! 25.10.2021 | 14:19
04:42
Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından teslim alındı 25.10.2021 | 14:15
02:28
Kadıköy’de elektrikli scooter denetimi 25.10.2021 | 14:12
Çatalca'da iki aile arasında iddiaya göre köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle başlayan kavga, cinayetle sonuçlandı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Çatalca'ya bağlı İzzettin Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre; koyun otlatan iki çobanın köpekleri birbirlerine saldırdı. Köpekleri saldırısında iki çoban da birbirini suçlayarak kavgaya tutuştu. Çobanların ailelerine haber vermesiyle kavga büyüdü. Kavgada çobanlardan birinin babası olduğu öğrenilen Bülent E., karşı tarafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgayı izleyen Fatih Seçkin ise hayatını kaybetti. Olayı inceleyen jandarma ekipleri, katil zanlısı Bülent E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Henüz bir ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Fatih Seçkin'in cenazesi bugün gözyaşlarıyla Çatalca'da toprağa verildi.