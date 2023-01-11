Video Yaşam Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video
Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video

Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video

11.01.2023 | 22:48

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Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

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