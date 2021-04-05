Çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Arnavutköy’de çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 şahıs ise gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına kısa sürede aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada, bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak üzere olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Dakikalarca süren kavga ekipler tarafından ayırılamayınca olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Ekipler tarafından sokak güvenlik altına alınıp kapatıldı.