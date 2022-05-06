Video Yaşam Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep'in dedesi: "Bu bir zevk ölümü" | Video
Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep'in dedesi:

Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep'in dedesi: "Bu bir zevk ölümü" | Video

06.05.2022 | 12:37

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AKSARAY'da, eski eşi Bilal Gıvanç'ın (29) öldürdüğü Zeynep Koyun'un (26) dedesi Cavit Koyun (92), torununun eski damatları tarafından zevk için öldürüldüğünü öne sürdü. Gıvanç'ın birkaç gündür evin çevresinde gezdiğini öğrendiklerini belirten Koyun, ''Torunum Zeynep, 2 çocuğuyla yaklaşık 8 aydır yanımda kalıyordu. Anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bayram günü böyle bir olay oldu. Bana göre bu bir zevk ölümü. Çocuğu kasten öldürdü. Torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü'' dedi.

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Olay, 2 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında, Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal Gıvanç, bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep Koyun'un yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti. İddiaya göre Gıvanç, çocuklarını alıp, babası Z.G.'nin evine götürdü. Burada 1 yıl önce evlendiği yeni eşi istemeyince, çocuklarını geri götürdü. Bir süre sonra Gıvanç, yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, "Bu çocuk oyuncağı mı?" tepkisi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Gıvanç, Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Koyun, kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Koyun'un cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. Olaydan sonra kaçıp bir süre sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Bilal Gıvanç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Gıvanç'ın ilk ifadesinde, ''Çocuklar yüzünden tartışma çıktı. O yüzden bıçakladım. Pişmanım'' dediği belirtildi.

'TORUNLARIN VE GELİNLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'
Yukarı Mahalle Kayabaşı Sokak'taki müstakil evinde taziyeleri kabul eden Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın torununu zevk için öldürdüğünü öne sürerek şunları söyledi:
''Torunum Zeynep, 2 çocuğuyla birlikte yaklaşık 8 aydır benim yanımda kalıyordu. Anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu dönemde hiçbir olay ve sıkıntı yaşamadık. Bayram günü böyle bir olay oldu. Bana göre bu bir zevk ölümü. Çocuğu kasten öldürdü. Avlunun içerisinde torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü. Onların yanından çağırıyor, 'Gel sana bir şey söyleyeceğim' diyor. Tepesine çöküyor. Tabi erkekle kadının gücü bir olur mu? Zeynep'in gücü yetmiyor. Bayramımızı zehretti. Ben içeride kavgayı duydum ama 92 yaşında olduğum için torunuma yetişemedim. Ben evin avlusunu çıkana kadar bu torunumu bıçaklamış. Eski damat zevk için, muradını almak için, takdirname almak için geldi. En ağır cezayı almasını istiyoruz."

'ÖLDÜRMEYİ DAHA ÖNCE PLANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın birkaç gündür evlerinin önünde gezdiğini öğrendiklerini ve bu nedenle torununu öldürmeyi daha önceden planladığını düşündüklerini söyledi. Gıvanç'ın yanında bıçak taşımasının da bunu ispat ettiğini ifade eden Koyun, ''Ben torunumu kanlar içinde görünce dayanamadım. Zeynep'in yaşamını yitirdiğini orada anladım. Göğsünden acımadan 3 yerinden bıçaklamış. Çocukları önce eski damat götürmüş. 10 dakika sonra tekrar gelmiş, çocukları götürmek istemiş. Bizim evin etrafında birkaç gündür de geziyormuş. Torunumu öldürmeye daha önce karar verdiğini düşünüyoruz. Yanında bıçak taşıyormuş. Evin etrafında yakalayıp bıçakla niyeti varmış diye düşünüyoruz" diye konuştu.

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