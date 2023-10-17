Çorum'da 3 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Çağıl (39) ile Menşure Yıldız'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sürücünün cesedi araç içerisinden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Erkan Etyemez'in 2 çocuk babası olduğu, Alaca'da ikamet ettiği ve fırın işletmecisi olduğu öğrenildi.
KAZANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
3 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yola çıkan araçları gören sürücü ani manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Belirli bir süre direksiyonu toparlamaya çalışan sürücü direğe çarparak durabiliyor.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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