Video Yaşam Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı

Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı

Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı
05.05.2021 | 11:31

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İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden uzmanların yaptığı araştırmada, Covid-19'a yakalanan emziren annelerin sütlerinde virüse rastlanmadı. Hastalığı atlatan annelerin, ürettikleri antikorları sütleri ile bebeklerine geçirerek, bağışıklıklarını güçlendirdikleri tespit edildi.

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