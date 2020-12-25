DEAŞ ve HTŞ Üyeleri çifte operasyonda böyle yakalandı! Eş zamanlı basıldılar | Video

İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam’a (HTŞ) eş zamanlı çifte operasyon düzenlendi. Terör saldırısı hazırlığında olan yedi şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) eş zamanlı çifte operasyon düzenlendi. Terör saldırısı hazırlığında olan yedi şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) eş zamanlı ve Özel Harekat destekli çifte operasyon düzenledi. Yedi ilçede çok sayıda adrese baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan hedef 10 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu yedi şüphelinin terör saldırısı hazırlığında oldukları ifade edildi. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.