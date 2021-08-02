Video Yaşam Denizli'de orman yangınından son dakika görüntüleri!

Denizli'de orman yangınından son dakika görüntüleri!

Denizli'de orman yangınından son dakika görüntüleri!
02.08.2021 | 17:05

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Son dakika haberleri: Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylülerde damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankları ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Denizli'nin Buldan'ın kırsal Türlübey mahallesinde, bugün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına köylülerde destek verdi. Köylüler, damacanalar ve traktörlerin arkasına bağladıkları su tankları ile taşıdıkları sularla alevlere müdahale eden ediyor.

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