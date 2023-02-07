Deprem bölgesi İskenderun böyle görüntülendi | Video
Deprem bölgelerinden İskenderun, ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Ekipler ellerinden gelen çalışmayı ortaya koyarken, vatandaşlar bir an önce bu bölgeye destek gelmesi gerektiğini söyledi.
Havadan görüntülenen İskenderun ilçesindeki yıkılan binalar, depremin ne kadar zarar verdiğini gözler önüne sererken, ailesi için Ankara'dan gelen bir vatandaş ise biran önce destek verilmesi gerektiğini söyledi. Birçok ilde yaşanan depremle birlikte ekiplerin yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, "Bir an önce ekiplerin Hatay'a da gelmesi gerekiyor. Ben bir yardımım olur diye buradayım" dedi.
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