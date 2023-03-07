Video Yaşam Depremde anne ve iki çocuğunu balkonda bulunan kablo hayata bağladı | Video
Depremde anne ve iki çocuğunu balkonda bulunan kablo hayata bağladı | Video

Depremde anne ve iki çocuğunu balkonda bulunan kablo hayata bağladı | Video

07.03.2023 | 08:42

Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme 4 katlı apartmanın 3 katında yakalanan anne ve iki çocuğu balkonda bulunan internet kablosuyla aşağıya inerek hayata tutundu.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından kurtuluş anları duyanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Bu anlardan birini de Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda ikamet eden Demir ailesi yaşadı. Aileden deprem anında evde bulunan anne Zeliha Demir ve 2 kızı bulundukları apartmanın ilk katının çökmesi nedeniyle apartmanda mahsur kaldı. Kızlarını kurtarmak için balkona koşan annenin karşısına internet kablosu çıktı. İnternet kablosunu balkonun demirine bağlayarak aşağıdaki vatandaşlardan yardım isteyen anne Demir, 2 kızını ve kendisini kablo yardımıyla sarkıtarak apartmandan çıkmayı başardı. Korku dolu anları anlatan Zeliha Demir, o an sadece çocuklarının hayatını kurtarmayı düşündüğünü söyledi.

"KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTIM FAKAT AÇAMADIM"
Deprem anında ilk olarak kapıya koştuğunu fakat sıkıştığı için açamadığını belirten Zeliha Demir, "O anları yaşamak çok zor ve çok kötüydü. Yanımda iki tane kızım vardı ve o an ilk aklıma gelen şey onları kurtarmaktı. Kırılan duvardan balkona geçtim. Balkondan da internet kablosu sayesinde aşağıya indik. İlk başta kapıyı açmaya çalıştım ama kapı maalesef açılmadı o esnada da balkon aklıma geldi. Balkona çıkınca da internet kablosunu gördüm. Aşağıda iki erkek çocuk vardı. Onlara seslenerek yardım istedim. Onlar da aşağıdan kızları alınca aşağıya inmeyi başardık. Komşularımız ise bizden daha sonra inebildi. O anda kablonun bizi hayatta bırakacağını ya da öldüreceğini düşünmedim. Ama tek amacım çocuklarımı kurtarmak olduğu için kızlarımı kabloya bağlayıp aşağıya indirdim. Eşim ve erkek çocuğum evde değildi. Çalıştıkları için gece vardiyasındalardı" diye konuştu.

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