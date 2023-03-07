Depremde anne ve iki çocuğunu balkonda bulunan kablo hayata bağladı | Video
Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme 4 katlı apartmanın 3 katında yakalanan anne ve iki çocuğu balkonda bulunan internet kablosuyla aşağıya inerek hayata tutundu.
"KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTIM FAKAT AÇAMADIM"
Deprem anında ilk olarak kapıya koştuğunu fakat sıkıştığı için açamadığını belirten Zeliha Demir, "O anları yaşamak çok zor ve çok kötüydü. Yanımda iki tane kızım vardı ve o an ilk aklıma gelen şey onları kurtarmaktı. Kırılan duvardan balkona geçtim. Balkondan da internet kablosu sayesinde aşağıya indik. İlk başta kapıyı açmaya çalıştım ama kapı maalesef açılmadı o esnada da balkon aklıma geldi. Balkona çıkınca da internet kablosunu gördüm. Aşağıda iki erkek çocuk vardı. Onlara seslenerek yardım istedim. Onlar da aşağıdan kızları alınca aşağıya inmeyi başardık. Komşularımız ise bizden daha sonra inebildi. O anda kablonun bizi hayatta bırakacağını ya da öldüreceğini düşünmedim. Ama tek amacım çocuklarımı kurtarmak olduğu için kızlarımı kabloya bağlayıp aşağıya indirdim. Eşim ve erkek çocuğum evde değildi. Çalıştıkları için gece vardiyasındalardı" diye konuştu.
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