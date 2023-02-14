Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi | Video
Kahramanmaraş depremlerini Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evinde yakalanan Barış Yılmaz depremin hemen ardından yaşanan paniği görüntüledi. Yılmaz, dehşet anını anlatan Barış Yılmaz, balkondan atlamak isteyen babasını son engellediğini söyledi.
Deprem gecesinde çok korktuklarını anlatan Yılmaz, babasının ise birinci katın balkonundan atlamak istediğini son anda kendisinin engel olduğunu kaydetti. Yılmaz, ''Uyanır uyanmaz babama doğru koştum. Babamın deprem korkusu olduğu için babamı kurtarmaya çalıştı. Birinci kattayız sebze pazarının olduğu bölgedeyiz. babam balkondan atlamak üzereyken, onu tuttum. Önceliğim babamı kurtarmak oldu. Hemen kendimizi dışarı attık. Hayatımız şerit gibi gözlerimizin önünden geçti'' dedi.
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