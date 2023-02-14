Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi | Video 14.02.2023 | 09:50 Kahramanmaraş depremlerini Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evinde yakalanan Barış Yılmaz depremin hemen ardından yaşanan paniği görüntüledi. Yılmaz, dehşet anını anlatan Barış Yılmaz, balkondan atlamak isteyen babasını son engellediğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 depremlerinden etkilenen ve can kaybının 3 bin 729'a ulaştığı Gaziantep'te depremi en şiddetli hisseden İslahiye ilçesi pazar yeri mevkiinde bulunan 6 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Barış Yılmaz isimli bir vatandaş, sallantının hemen ardından cep telefonu ile yaşanan panik anlarını görüntüledi. Görüntülerde yaşanan paniğin yanı sıra o anlarda yıkılan binalardan çıkan tozlar da yansıdı.Deprem gecesinde çok korktuklarını anlatan Yılmaz, babasının ise birinci katın balkonundan atlamak istediğini son anda kendisinin engel olduğunu kaydetti. Yılmaz, ''Uyanır uyanmaz babama doğru koştum. Babamın deprem korkusu olduğu için babamı kurtarmaya çalıştı. Birinci kattayız sebze pazarının olduğu bölgedeyiz. babam balkondan atlamak üzereyken, onu tuttum. Önceliğim babamı kurtarmak oldu. Hemen kendimizi dışarı attık. Hayatımız şerit gibi gözlerimizin önünden geçti'' dedi.