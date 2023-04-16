Video Yaşam Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video
Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video

Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video

16.04.2023 | 09:37

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar alan 15 bin kişilik kapasiteli Abdülhamid Han Camii tadilata alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çamlıca, Kocatepe ve Sabancı camilerinin ardından Türkiye'nin en büyük 4'üncü büyük camii konumunda bulunan 15 bin kişilik Abdülhamid Han Camii, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hasar aldı.

34. Osmanlı padişahı İkinci Abdülhamid adına yapılan camide her Cuma Abdülhamid adına hutbe okunuyordu.

Cami meydana gelen depremlerde gördüğü hasarın izlerini de silmeye çalışıyor.

Hayırsever bir iş insanı tarafından meydana gelen depremler sonrası tadilata alınan caminin kısa sürede eski görünümüne kavuşması bekleniyor.

Şehrin birçok noktasından görülen camide hasarlı olması nedeniyle teravih namazları cami bahçesine konumlandırılan çadırda kılınıyordu.

Cami İmam Hatibi Ali Sarıkaya, caminin alt katında Kadir gecesi ve bayram namazının kılınacağını söyledi.

Sarıkaya, "Camimiz 6 Şubat'tan hemen sonra ekipler tarafından hasar tespiti yapıldı ve hemen akabinde bir hayır sahibi iş adamımız camimizin bütün masraflarını üstlenerek camimizi eski haline getirecek. Elhamdülillah ekip geldi iskeleler kurulmaya başlandı. çok büyük bir işçilik ve emek ile camimizin içinde yoğun bir tempoda çalışma var. Camimizin alt katını Kadir gecesinde açacağız ve namazı kılacağız aynı zaman da bayram namazını da yine camimizin alt katında kılacağız. Kısa süre de camimizin tamamının tadilatının tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video 01:51
Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video 16.04.2023 | 09:37
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video 01:27
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video 16.04.2023 | 00:21
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: 20-21 Nisan’da doğal gaz karayla buluşacak | Video 01:20
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak | Video 15.04.2023 | 18:28
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 02:44
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 15.04.2023 | 15:28
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı 00:13
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı 15.04.2023 | 13:30
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 03:52
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 15.04.2023 | 12:16
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 01:01
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 15.04.2023 | 11:34
Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 00:33
Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 15.04.2023 | 11:34
3 gün boyunca enkaz altında kaldı, kızının susuzluğunu tükürüğüyle giderdi 05:59
3 gün boyunca enkaz altında kaldı, kızının susuzluğunu tükürüğüyle giderdi 15.04.2023 | 11:34
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada 00:55
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada 15.04.2023 | 11:28
Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü 00:21
Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü 15.04.2023 | 11:10
Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler 00:16
Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler 15.04.2023 | 11:06
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada 00:46
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada 15.04.2023 | 10:36
Bolu’da polisin durdurduğu sürücüden şok sözler Emniyetin uyarılarını dikkate almıyorum... 02:30
Bolu’da polisin durdurduğu sürücüden şok sözler "Emniyetin uyarılarını dikkate almıyorum..." 15.04.2023 | 09:44
Kadıköy’de kafede korkutan yangın 02:15
Kadıköy’de kafede korkutan yangın 15.04.2023 | 09:24
Bursa’da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü 01:54
Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü 15.04.2023 | 08:41
İstanbul D-100 karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 00:37
İstanbul D-100 karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 15.04.2023 | 08:41
Kilis’teki binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı| Video 03:17
Kilis'teki binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı| Video 14.04.2023 | 16:49
Zonguldak’taki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:01
Zonguldak’taki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.04.2023 | 20:05
Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: Babam beni öldürür | Video 01:47
Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: "Babam beni öldürür" | Video 14.04.2023 | 19:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA