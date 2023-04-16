Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar alan 15 bin kişilik kapasiteli Abdülhamid Han Camii tadilata alındı.
34. Osmanlı padişahı İkinci Abdülhamid adına yapılan camide her Cuma Abdülhamid adına hutbe okunuyordu.
Cami meydana gelen depremlerde gördüğü hasarın izlerini de silmeye çalışıyor.
Hayırsever bir iş insanı tarafından meydana gelen depremler sonrası tadilata alınan caminin kısa sürede eski görünümüne kavuşması bekleniyor.
Şehrin birçok noktasından görülen camide hasarlı olması nedeniyle teravih namazları cami bahçesine konumlandırılan çadırda kılınıyordu.
Cami İmam Hatibi Ali Sarıkaya, caminin alt katında Kadir gecesi ve bayram namazının kılınacağını söyledi.
Sarıkaya, "Camimiz 6 Şubat'tan hemen sonra ekipler tarafından hasar tespiti yapıldı ve hemen akabinde bir hayır sahibi iş adamımız camimizin bütün masraflarını üstlenerek camimizi eski haline getirecek. Elhamdülillah ekip geldi iskeleler kurulmaya başlandı. çok büyük bir işçilik ve emek ile camimizin içinde yoğun bir tempoda çalışma var. Camimizin alt katını Kadir gecesinde açacağız ve namazı kılacağız aynı zaman da bayram namazını da yine camimizin alt katında kılacağız. Kısa süre de camimizin tamamının tadilatının tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
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