Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı | Video
Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunan tarihi Vicina Köprüsü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.
Köprünün yeniden restore edilmesini beklediklerini dile getiren Çamiçi köyü sakini Murat Çağlın, "Bu köprümüz yıllara meydan okuyan, aynı zamanda İpekyolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprümüzdür. 6 Şubat Pazarcık merkezli deprem sırasında yıkıldı. Bu olay bizi çok üzdü. Daha sonra devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Devlet büyüklerimizden köprünün restore edilmesini istiyoruz" dedi.
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