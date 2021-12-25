Video Yaşam Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi | Video
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi | Video

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi | Video

25.12.2021 | 13:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi | Video 05:26
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi | Video 25.12.2021 | 13:21
Tırpan operasyonu kapsamında Mersin’de 10 kişi gözaltına alındı | Video 01:35
Tırpan operasyonu kapsamında Mersin'de 10 kişi gözaltına alındı | Video 25.12.2021 | 13:21
10 saniyede 45 bin TL’lik hırsızlık | Video 00:37
10 saniyede 45 bin TL’lik hırsızlık | Video 25.12.2021 | 13:24
Araçların farlarını çalan hırsız, parmak izinden yakayı ele verdi | Video 01:15
Araçların farlarını çalan hırsız, parmak izinden yakayı ele verdi | Video 25.12.2021 | 12:34
Başhekim’den pitbull dehşeti yaşayan Asiye’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama | Video 03:04
Başhekim'den pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama | Video 25.12.2021 | 12:35
İstanbul’da aranan kişilere operasyon: 64 hükümlü yakalandı | Video 00:52
İstanbul'da aranan kişilere operasyon: 64 hükümlü yakalandı | Video 25.12.2021 | 11:28
Gürcistanlı hırsız İstanbulkart’tan yola çıkılarak yakalandı 02:19
Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı 25.12.2021 | 10:37
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı | Video 06:04
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı | Video 25.12.2021 | 10:36
Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video 00:28
Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video 25.12.2021 | 10:27
Lahit mezar bulunan bölgede Hermes figürlü yüzüğe ulaşıldı | Video 01:25
Lahit mezar bulunan bölgede "Hermes" figürlü yüzüğe ulaşıldı | Video 25.12.2021 | 10:23
Sultangazi’de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video 00:53
Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video 25.12.2021 | 10:04
Taksici Sanayiye gideceğim bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video 00:36
Taksici "Sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video 25.12.2021 | 09:55
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video 02:27
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video 25.12.2021 | 09:46
İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi | Video 00:46
İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 09:46
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video 25.12.2021 | 09:46
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video 00:15
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video 25.12.2021 | 09:46
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 02:02
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 25.12.2021 | 09:38
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 00:33
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 25.12.2021 | 09:38
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 06:32
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 25.12.2021 | 09:15
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 06:29
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 25.12.2021 | 09:19

Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yaşında vefat eden Yavaşca için AKM’de tören düzenlendi. Törende konuşan Bakan Ersoy, “İstisna şahsiyet kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesine, dostlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diledi. Tören dualar ile son bulurken, Yavaşca'nın cenazesi ise öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

"ESKİ ZAMAN âLİMLERİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN BİRİYDİ"
Sanat alanındaki ilmiyle insanların hayatına dokunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yeri doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içinde değerli hocamıza Allah'tan rahmet; sizlere, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tıp elbette çok farklı bir saha ve oradaki hizmetleri, yayınları, makaleleri, kurucu olarak aldığı sorumluluklar ve yetiştirdiği hekimlerle hocamızın hayatı başlı başına bir hayranlık vesilesidir. Bu gerçek, mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin şahsında en güzel şekilde yaşamaya devam edecektir. Ancak Alâeddin Yavaşça birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibiydi. Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin ve özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Sanat ruha ve onun duygu dediğimiz dışa vurumlarına hitap etme ilmidir. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanların hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış, derin bir iz ve etki bırakmış; "istisna şahsiyet" kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı. Anlatmak gerçekten çok güç. Eski zaman âlimlerinin son örneklerinden biriydi demek sanırım bu anlamda doğru bir ifade olacaktır. Birden fazla alanda ve o alanların gerek idari makamlarında gerek ilmi safhasında gerekse uygulamasında yerine getirdiği vazifelerle, ortaya koyduğu ilmi ve sanatsal eserlerle, yetiştirdiği insanlarla Alâeddin Yavaşça ismi üzerine çokça konuşulması, anlaşılması, araştırılması ve daima faydalanılması gereken engin bir kaynağı ifade eder olmuştur" diye konuştu.

"BAKANLIK OLARAK BU BİZİM GÖREVİMİZDEN ÖTE HOCAMIZA VEFA BORCUMUZDUR"
Konuşmasına devam eden Bakan Ersoy, "Sanatçı Alâeddin Yavaşça bestecidir, icracıdır, araştırmacıdır, bilimsel bir kalem ve eğitmendir. Bugün Türk musikisi dendiğinde eğitim kurumlarından basılı kaynaklara, özgün eserlerden bu sahaya hizmet etmekte olan birbirinden kıymetli sanatçılara kadar seste, sözde, kişide nereye bakarsanız bakın hocamızın ismini, izini ve etkisini görürsünüz. Bu öyle büyük bir mirastır ki kelimelere dökmekle değil yaşamakla ve yaşatmakla ancak idrak edilebilir. Bakanlık olarak bu bizim görevimizden öte hocamıza vefa borcumuzdur. Milletimiz ise öz kültürüne nice değerler kazandırmış, duygularına tercüman olmuş, eserleri ile anlarına, anılarına ortaklık etmiş Alâeddin Yavaşça'yı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürecektir. Bundan şüphem yoktur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA