Dilek Ertek gemiden nasıl düştü? Oğlu ilk kez konuştu "İsviçreli sevgilisinden şüpheleniyorum" | Video
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Sosyetenin tanınan simalarından iş insanı Dilek Ertek, 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisiyle gemiye binip Tahiti'ye gitti. Burada gemiden düşen Ertek'e hala ulaşılamadığı bildirildi. Dilek Ertek'in oğlu ise İsviçreli sevgiliden şüphelendiğini söyledi