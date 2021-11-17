Video Yaşam Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı | Video
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı | Video

Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı | Video

17.11.2021 | 08:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video 00:56
Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video 17.11.2021 | 09:45
Kocaeli’de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 03:51
Kocaeli'de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 17.11.2021 | 09:07
Bursa’da korkutan tedbir kamerada | Video 00:51
Bursa'da korkutan tedbir kamerada | Video 17.11.2021 | 09:33
Kayseri’de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 01:34
Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 17.11.2021 | 09:35
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 00:49
İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 17.11.2021 | 09:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 04:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 17.11.2021 | 09:13
İstanbul’da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:38
İstanbul'da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2021 | 09:13
İzmir’de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 01:38
İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 17.11.2021 | 09:01
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2021 | 08:54
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: Ben zatan aşağıdaydım. Beni dövdüler | Video 02:41
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: "Ben zatan aşağıdaydım. Beni dövdüler" | Video 17.11.2021 | 08:44
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video 02:43
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video 17.11.2021 | 08:44
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230’da takılı kaldı | Video 03:48
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı | Video 17.11.2021 | 08:44
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:46
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2021 | 08:44
Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2021 | 22:31
Esra Erol’da film gibi hikaye! 38 yıllık büyük aşıkları Esra Erol kavuşturdu! | Video 04:25
Esra Erol’da film gibi hikaye! 38 yıllık büyük aşıkları Esra Erol kavuşturdu! | Video 16.11.2021 | 21:41
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 03:31
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 16.11.2021 | 16:53
Şeyma’dan Acun’a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? 02:11
Şeyma'dan Acun'a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? 16.11.2021 | 16:58
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu Termal | Video 00:44
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu "Termal" | Video 16.11.2021 | 16:44
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 02:57
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 16.11.2021 | 16:44
Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti | Video 00:55
Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti | Video 16.11.2021 | 16:10

Konya’da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, motoru yerinden fırlayan otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu şehir merkezi çıkışı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Orhan Karaca idaresindeki otomobil, aşırı hız sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme levhasının demir direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride uçarak takla atan otomobilin motoru yol kenarına fırlarken, hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca'nın (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Orhan Karaca ile aynı aileden yolcular Emirhan, Hatice, Tuğba ve Azra Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesi Hastanesine kaldırılan sürücü Orhan Karaca ve yolcu olarak araçta bulunan Emirhan Karaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza mahalline sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BENİ SOLLADI, SONRA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ DİREĞE VURDU"
Kaza yapan otomobilin kendisini solladıktan sonra kaza yaptığını anlatan Vahit Şen, "Ben seyir halinde gidiyordum. Önümde tır yavaş gidiyordu. Ben tırı sollamaya çalıştım. Aracımla tam çıkacaktım arkadan bir araç farı gördüm. Bana sadece bir selektör yaptı, ben onu görünce orta aynadan baktım, hızı bayağı yüksekti. Ben korkudan tekrar tırın arkasına girdim. Eğer ben tırın arkasına girmeseydim direkt bana vuracaktı. Beni solladı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe vurdu. Motor koptu araba karşı tarafa geçti. Daha sonra sağlık ekibi ve polisi aradık onlar hemen geldi" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA