Dirvana Yalısı'nın sahibi Zeynep Dirvana kiracısı Ali Karacan’ya isyan etti: Bu nasıl yüzsüzlük! Beni kanser etti!

Ünlü denizci doktor merhum Prof. Dr. Süleyman Dirvana'nın eşi Zeynep Dirvana, sosyetenin sevilen isimlerinden biriydi. Zeynep Dirvana, Kanlıca’daki yalısını iş adamı Ali Karacan'a kiraya verdi. Ancak Zeynep Dirvana 24 yıldır kiracı olan ancak 9 bin TL’lik kirayı bile ödemeyen Ali Karacan’a isyan etti: Beni kanser etti!