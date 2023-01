Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık: Lüks villaları soyup, 1’er milyon TL çaldılar! | Video 24.01.2023 | 10:19 Diyarbakır’da özel güvenlikli lüks bir siteye giren hırsızlar, boş olduğunu tespit ettiği dairelerden 1’er milyon lira değerinde ziynet eşya çaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 19 Ocak Perşembe günü merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde özel güvenlikli Gökkuşağı Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin güvenlik sayısının az olması sebebiyle hırsızlar duvardan atlayıp site içerisine girdi. Güvenliğin farkında olmadığı hırsızlar, günlerce site içerisinde cirit attı. Tek tek site içerisindeki daireleri dolaşıp boş olduğunu tespit eden hırsızlar, her evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi evlerde yemeğini yiyip, içeceğini içip daha sonra günlerce kaldığı ortaya çıktı.Hırsızların bir sonraki durağı site içerisinde Murat Çelik'in evi oldu. Pişkin hırsızlar, evin giriş kapısını açamayınca yöntemi balkonda denedi. Bahçe içerisinde bulunan masaları üst üste koyan hırsızlar, daha sonra balkona tırmanarak içeri girdi. Burada da engelle karşılaşan hırsızlar, kapalı olan balkon kepengini zorlayıp kaldırarak içeri girdiler. Her köşesinin didik didik arandığı ev, savaş alanına çevrildiği ortaya çıktı. 900 bin lira zararının olduğunu söyleyen evi soyulan Murat Çelik, hırsızların cezalandırılmasını istiyor.5 gün önce emniyet güçleri tarafından yakalanan hırsızların kendisine bildirildiğini belirten Çelik, olayın olduğu gün İstanbul'da olduklarını ifade etti.Polis ekiplerinin rutin GBT kontrolleri esnasında hırsızların yakayı ele verdiğini söyleyen Çelik, "Daha önceki suçlarından dolayı aranan bir hırsız bu. Polis ekipleri yakalayınca bizim evi de soyduğunu orada tespit ediyor. Bilgi aldıktan sonra eve geldik her şey darmadağın" dedi.Site sakinlerinin maddi durumunun iyi olmasından ötürü hırsızların seçici davrandığını belirten Çelik, "Hırsızlar burada 4-5 eve girmiş. Kimi zaman evde olmayanlar oluyor. Burası güvenli bir site olduğu için ister istemez yönetime de kapıdaki güvenliğe de güveniyoruz. Ama maalesef girdiğimiz durum bizi yanılttı. Aldığımız bilgiye göre hırsızlar, site içerisinde 10 güne yakın cirit atmışlar. Yetmeyip dinlenmek amaçlı boş evlerde uyuyup kalkmışlar. Sanki babalarının eviymiş gibi site içerisinde dolaşmışlar. Hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi bir de komşularımızın evinde bulunan dolapta yemek yiyip meyve suyu içmişler. Rahat bir şekilde evleri soyup çıkmışlar. Hırsızlar hemen hemen sitedeki bütün evleri kontrol etmişler ilk birkaç gün. Daha sonra evde olmayanları tespit edip soymuşlar. Biz de güvenli bir site diye ziynet eşyalarımızı kasada bırakıyorduk. O kasayı da ne yazık ki soymuşlar" ifadelerinde bulundu.Evin hırsızlar tarafından nasıl soyulduğunu anlatan Çelik, "Bizim eve hırsızlar bahçedeki masaları üst üste koyup balkona tırmanmışlar. Daha sonra balkonda kapalı olan kepengi zorla açıp içeri girmişler. Hırsızların ev içerisinde karıştırmadıkları yer yok. Banyo dolabından mutfak dolabına kadar bütün yerleri didik didik aramışlar. Ne kadar hafif ve ağır ziynet eşyası varsa kasayı patlatıp alıp çıkmışlar. Bu hırsızlık olayında yaklaşık 900 bin lira zararımız bulunmakta. Diğer evlerde ise 1'er milyon TL takıların kayıp olduğu söyleniyor" diye konuştu.Hırsızların site içerisinde rahat dolaşmasının sebebinin güvenlik eksiğinden kaynaklı olduğunu söyleyen Çelik, "Gökkuşağı evlerinde normalde 30 güvenlik personelinin olması gerekirken herhalde personel çıkarmışlar. Özellikle gece vardiyasındakiler için uygulanmış bu. Bence sebebi de budur. Hırsızların burada rahat dolaşmasının sebebi güvenlik eksiğidir. Yönetimi konu ile ilgili dinlediğimizde güvenlikler için ağır yaptırım uygulanacağını söyledi. Yeni kameraları takmayı düşünüyorlarmış. Sebebi ise evleri dışarıdan gören kameranın olmayışı. Kamera sadece giriş çıkışı çekiyor. Hırsızlar kapıdan değil de duvardan atlayıp siteye girmişler. Duvarın orayı da yönetime sorduğumuzda kör nokta olduğundan dolayı kameranın görmediğini söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.Son olarak hırsızların bir çete olduğunun iddia edildiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:"Emniyetten aldığımız bilgilere göre bunların çete olduğu düşünülüyor. 15-20 kişilik grup söz konusu. Böyle zengin ailelerin evlerine girmek suretiyle tehdit, şantaj ve gasp hepsi var bunlarda. Emniyetten tek isteğimiz bu hırsızların tutuklanıp ağır yaptırımların uygulanmasıdır."