Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu
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168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon kök kenevir bitkisi, narko terör operasyonu ile ele geçirildi.
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 1-7 Haziran tarihlerinden mini İHA'lar ile yapılan kontrollerde terör örgütünün gelir kaynaklarına ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen Narko-terör operasyonunda 168 ton esrar elde edilebilecek 7 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.