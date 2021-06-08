Video Yaşam Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu

Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu

Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu
08.06.2021 | 10:41

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OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu 00:41
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168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon kök kenevir bitkisi, narko terör operasyonu ile ele geçirildi.

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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 1-7 Haziran tarihlerinden mini İHA'lar ile yapılan kontrollerde terör örgütünün gelir kaynaklarına ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen Narko-terör operasyonunda 168 ton esrar elde edilebilecek 7 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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