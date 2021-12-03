Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga! Taşlı, sopalı, sandalyeli kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı | Video

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kooperatif yönetimi ile dolmuşçuluk yapan ailenin bireyleri arasında çıkan sıra kavgasında 1’i ağır, 8 kişi yaralandı. 5 kişinin gözaltına alındığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hazro ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan ilçe minibüs otogarında meydana geldi. İlçede önceki gün kooperatif yönetimi tarafından bir dolmuş sürücüne sırası geldiği için hareket etmesi ve beklemesini belirmesi üzerine, dolmuş sürücüsü ise yolcu olmadığını beyan ederek hareket etmeyeceğini aktardı. Bunun üzerine kooperatif yönetimi ile tartışan sürücüsü çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

Yaşanan olayla ilgili olarak ilçenin önde gelenlerinin araya girmesiyle her iki taraf barıştırılırken, dün öğlen saatlerinde kooperatif yönetimi ile yine karşı karşıya gelen bir dolmuş sürücüsü bu kez aile bireylerini toplayıp ilçede bulunan otogara geldi. Burada tartışma bir süre yerini kavgaya bıraktı.

DURUMU AĞIR OLAN YARALI DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdıktan sonra yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, durumu ağır bir yaralı, buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne acil servisine sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan olay sonrası ilçede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyette ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili olarak ilçenin ileri gelenleri kavgayı barıştırmak için caba harcadığı öğrenilirken, kavga bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.