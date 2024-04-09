Video Yaşam Diyarbakır'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı | Video
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı | Video

Diyarbakır'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı | Video

09.04.2024 | 15:50

Diyarbakır Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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