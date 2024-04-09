Diyarbakır'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 2 yaralı | Video
Diyarbakır Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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