Video Yaşam Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video
Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video

Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video

04.08.2023 | 14:23

Diyarbakır’da temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen 45 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 69 şüphelinin 15’i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde 1-31 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen 45 operasyonda, 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 12 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet uzun namlulu fişek, 11 adet şarjör, 221 adet tabanca fişeği, 2 adet kesici delici alet, 3 bin 120 litre akaryakıt, 3 adet fiber akaryakıt tankı, 27 bin 797 paket sigara, 514 adet elektronik sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 500 dal makaron, 290 dal puro, 29 adet kaçak cep telefonu, 416 adet cep telefonu aksesuarı, 16 adet akıllı saat, bin 16 adet cinsel içerikli ilaç, 24 adet lyrica kırmızı reçete ilaç, 1 adet sigara sarma makinesi, 35 adet ayakkabı, 156 adet kıyafet, 1 adet sikke ve 4 adet obje ele geçirildi, 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 54'ü serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:53
Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 04.08.2023 | 15:16
Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin’de yakalandı | Video 00:58
Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin’de yakalandı | Video 04.08.2023 | 15:17
İstanbul’da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor | Video 03:58
İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor | Video 04.08.2023 | 15:08
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video 02:28
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video 04.08.2023 | 14:59
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04:22
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04.08.2023 | 14:51
TIR’ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi | Video 03:16
TIR'ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi | Video 04.08.2023 | 14:19
Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video 01:11
Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video 04.08.2023 | 14:23
Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler: 5 yaralı | Video 02:03
Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler: 5 yaralı | Video 04.08.2023 | 14:11
Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video 01:18
Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video 04.08.2023 | 14:11
Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 01:49
Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 04.08.2023 | 13:46
Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 01:05
Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 04.08.2023 | 13:23
Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü; tepki görünce kaçtı | Video 05:38
Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü; tepki görünce kaçtı | Video 04.08.2023 | 12:50
İstanbul’da internet dolandırıcılarına operasyon: 24 gözaltı | Video 01:06
İstanbul'da internet dolandırıcılarına operasyon: 24 gözaltı | Video 04.08.2023 | 12:28
Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 03:57
Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 04.08.2023 | 11:17
Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 02:01
Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 04.08.2023 | 11:59
Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video 00:56
Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video 04.08.2023 | 11:37
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 01:44
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 04.08.2023 | 11:31
Sokak röportajında ’uyuşturucu satıyorum’ demişti, gözaltına alındı! | Video 00:42
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti, gözaltına alındı! | Video 04.08.2023 | 11:21
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:51
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.08.2023 | 11:22
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 00:32
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 04.08.2023 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA