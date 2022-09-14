Video Yaşam DJ Gezgin cinayetinde son dakika! Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı: "Resmi makamlara açıklayacaksınız"
DJ Gezgin cinayetinde son dakika! Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı:

DJ Gezgin cinayetinde son dakika! Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı: "Resmi makamlara açıklayacaksınız"

14.09.2022 | 10:54

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Karahan lakaplı DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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