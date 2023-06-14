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Doğal güzelliği ile mest eden yaylalar havadan görüntülendi | Video

Doğal güzelliği ile mest eden yaylalar havadan görüntülendi | Video

14.06.2023 | 16:05

Kastamonu’nun yaylalarında aralıklarla devam eden yağış ve sisli hava, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen yaylalar havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin eşsiz doğa manzaralarına sahip, tabiat ve doğa turizminin merkezlerinden Kastamonu'da yaylaların sisli görüntüsü renkli görüntüler oluşturdu. Kastamonu'nun Araç ilçesinde yer alan yaylalar, doğal güzellikleri, geniş ormanlık alanları ve manzaralı piknik yerleri ile yaz turizmi için vatandaşların uğrak yeri haline gelmeye başladı. Araç ilçe merkezinden başlayarak 58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada, etkili olan sağanak yağışların ardından ortaya çıkan manzara görenleri mest ediyor. Yöresel mimariye uygun yapılan yayla evleri, bu özgün atmosferin tamamlanmasına katkı sağlıyor. Yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile doğa harikası yaylalar, komşu iller ve ilçelerden gelen ziyaretçiler için vazgeçilmez bir uğrak noktası haline geldi.

Doğa sporları tutkunlarının uğrak noktası olan Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yaylalar, ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatıyor. Ulaşımın oldukça kolay olduğu yaylalar, sıcak yaz günlerinde serin ve huzurlu bir kaçış noktası olarak tercih edilirken, yerel ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Türkiye'nin henüz keşfedilmemiş doğa harikası Araç yaylaları için Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından yeni rota çalışmaları da devam ediyor.

"ARAÇ'TA 58 KİLOMETRELİK ROTADA TOPLAM 33 TANE YAYLA VAR"
Araç ilçesinde belirledikleri rota içerisinde 58 kilometrelik alanda 33 tane yaylanın olduğunu söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan Fındıklı ve Gölcük yaylalarında bulunuyoruz. Tamamen geleneksel yaylacılığın sürdürülmesi gereken bir yayla. Ancak şu anda bir hane bu geleneği sürdürüyor. 70'den fazla büyükbaş hayvanı bu yaylada otlatıyorlar. Fındıklı yaylasından sonra Munay Mağarası, Tavşanlı yaylası, Geley yaylası, Soğuova yaylasına kadar devam ediyor. İlçe merkezinden yayla noktası olarak Sindere yaylasından Yuvaca yaylasına kadar toplamda 58 kilometrelik bir yayla rotası var. Bu güzergahta toplam 33 tane yayla var. Bu yaylalarda birkaç tanesinde yaylacılık faaliyetleri devam ediyor. Diğer yaylalar atıl vaziyette duruyor. Kültürel anlamda yayla mimarisi olan yaylalarımız mevcut. Çok güzel yaylalar var. Susuz Yaylası çok kalabalık. Bu yaylalar kültürel miraslarımızdır. Burada birçok turizm aktivitesi de yapılabilmektedir. Burada kamping alanları var, kamp yapabilir, karavan ile konaklayabilirsiniz. Flora ve sauna çeşitliliği çok fazla. Fındıklı Yaylası, yaylacılığın sürdürüldüğü bir yerdir. Geleneksel olarak mimarisi çanta tipi evlerin yaşatıldığı yer bu bölge oluyor. Fındıklı Yaylasını, turizm gelişme ve koruma bölgesidir. Yayla turizm noktası olma özelliği taşıyan bir yerdir burası. Burasını yayla turizmine kazandırmak istiyoruz. Amacımız yerel halkın kırsal ekonomiye katkı sağlamasıdır" dedi.

Yaylalarda vatandaşların hayvanlarını otlatmaya başladığını ifade eden Haberal, "Doğu Karadeniz'deki yaylalar, yamaçların üzerindedir, denize paraleldir. Dağların eteklerinde kurulmuştur. Kastamonu yaylaları yüksek rakımdadır ancak tamamen düzlük, ormanlık, yeşillik alanlarda çimenlerin bol olduğu bölgelerdedir. Yaylaya çıkıp taze süt, hayvanın etinden ve sütünden faydalanmak için doğal hayvansal ürünler elde etmek için yaylalar ön plana çıkarılmaktadır. Yaylalar bizim geleneğimizde yaşam kültürümüzdür, Türk örf, adet, gelenek ve göreneklerimizde vardır" diye konuştu.

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