Video Yaşam Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video

Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video

Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video
07.05.2021 | 11:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 01:54
Ümraniye’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.05.2021 | 11:56
Türk asıllı Avusturya vatandaşı boksör, kısıtlamada olay çıkarttı | Video 01:42
Türk asıllı Avusturya vatandaşı boksör, kısıtlamada olay çıkarttı | Video 07.05.2021 | 11:56
İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 00:38
İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.05.2021 | 11:43
İstanbul'da minibüste tepki çeken skandal görüntüler 00:29
İstanbul'da minibüste tepki çeken skandal görüntüler 07.05.2021 | 11:28
Sahte polisler arama bahanesiyle Ugandalı iş insanlarını soydular | Video 01:45
Sahte polisler arama bahanesiyle Ugandalı iş insanlarını soydular | Video 07.05.2021 | 11:37
İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu! 02:19
İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu! 07.05.2021 | 11:40
Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar kamerada | Video 03:08
Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar kamerada | Video 07.05.2021 | 11:25
Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video 03:21
Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video 07.05.2021 | 11:25
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti | Video 00:41
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti | Video 07.05.2021 | 11:25
Aydın Kuşadası'nda yılan görünümlü 'oluklu kertenkele' kamerada 02:46
Aydın Kuşadası'nda yılan görünümlü 'oluklu kertenkele' kamerada 07.05.2021 | 10:21
Köpekleri ölüme terk eden İYİ Partili Belediye'ye suçüstü | Video 01:38
Köpekleri ölüme terk eden İYİ Partili Belediye'ye suçüstü | Video 07.05.2021 | 10:47
Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi | Video 01:48
Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi | Video 07.05.2021 | 10:24
Güvenlik görevlileri de ayıramadı. Kadınların saç baş kavgası kamerada | Video 00:38
Güvenlik görevlileri de ayıramadı. Kadınların saç baş kavgası kamerada | Video 07.05.2021 | 10:38
Kartal’da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı | Video 01:34
Kartal’da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı | Video 07.05.2021 | 10:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olayda çember daralıyor... 16:58
Müge Anlı canlı yayın izle: 7 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olayda çember daralıyor... 07.05.2021 | 10:29
Sürücünün feci şekilde darbettiği motokurye: Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum | Video 03:14
Sürücünün feci şekilde darbettiği motokurye: "Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum" | Video 07.05.2021 | 10:25
İstanbul Eyüpsultan'da oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satan şüphelilere operasyon 01:09
İstanbul Eyüpsultan'da oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satan şüphelilere operasyon 07.05.2021 | 09:54
İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video 00:55
İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video 07.05.2021 | 10:07
Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video 02:22
Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video 07.05.2021 | 09:55
Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı 00:15
Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2021 | 09:56

Ağrı’da bulunan ve doğa içerisinde adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde bulunan ve 6 metre yüksekliğiyle kendine hayran bırakan Bekiran Şelalesi, yemyeşil doğanın ortasında saklı bir cenneti andırıyor. Eriyen kar sularıyla birlikte coşan ve akan suyunun sesiyle doğanın sesine renk katan Bekiran Şelalesi, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bir kaçış noktası olurken, fotoğraf severlere de doğal bir stüdyo imkanı sunuyor.

Dinlenmek ve kalabalıktan uzak kalmak için Bekiran Şelalesine gelen Çiğdem Doğan, şelalenin sesi ve manzarasıyla stresten arındığını belirterek, "Burası Bekiran Şelalesi. İki köy arasında kalmış saklı bir cennet resmen. O kadar güzel ki hem sesi huzur veriyor hem de manzarası bize görsel bir şölen sunuyor. Bizde bugün buraya geldik. Bu eşsiz manzarayı görüntülemek istedik. Harika fotoğraflar çektik. Tüm vatandaşların buraya gelmesini tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA