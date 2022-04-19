Video Yaşam Doktor, kargo firması çalışanlarını darp etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı | Video
Doktor, kargo firması çalışanlarını darp etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı | Video

Doktor, kargo firması çalışanlarını darp etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı | Video

19.04.2022 | 12:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doktor, kargo firması çalışanlarını darp etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı | Video 03:12
Doktor, kargo firması çalışanlarını darp etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı | Video 19.04.2022 | 12:52
Son Dakika: Sultangazi’de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video 01:52
Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video 19.04.2022 | 12:25
Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı | Video 00:43
Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı | Video 19.04.2022 | 12:15
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar | Video 01:56
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar | Video 19.04.2022 | 12:15
6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 01:32
6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 19.04.2022 | 12:15
Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor | Video 04:19
Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor | Video 19.04.2022 | 11:24
Komşuya tencereli darp! Hamile komşusunun yüzüne tencere ile vurdu, savcılık tencereyi silah saydı | Video 05:04
Komşuya tencereli darp! Hamile komşusunun yüzüne tencere ile vurdu, savcılık tencereyi silah saydı | Video 19.04.2022 | 11:11
İşyerinde sapık patron şikayeti! Tuvalette gizli kamera buldular, kameralardan işyeri sahibi çıktı | Video 01:35
İşyerinde sapık patron şikayeti! Tuvalette gizli kamera buldular, kameralardan işyeri sahibi çıktı | Video 19.04.2022 | 11:12
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video 00:48
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video 19.04.2022 | 11:06
Bursa’da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:21
Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 19.04.2022 | 10:27
Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt’u Venedik’e çevirdi | Video 02:42
Çoruh Nehri artan debisiyle, Bayburt'u Venedik'e çevirdi | Video 19.04.2022 | 10:27
Bursa’da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:21
Bursa'da cadde ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 19.04.2022 | 10:27
Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor. Bir haftada bin 598 yer basıldı | Video 00:39
Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor. Bir haftada bin 598 yer basıldı | Video 19.04.2022 | 10:15
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada! Çapraz ateşe alınarak öldürüldü | Video 02:27
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada! Çapraz ateşe alınarak öldürüldü | Video 19.04.2022 | 10:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 12:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 19.04.2022 | 10:18
Mahalleli sabaha kadar onu aradı! Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu | Video 02:02
Mahalleli sabaha kadar onu aradı! Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu | Video 19.04.2022 | 10:12
Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı | Video 01:24
Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı | Video 19.04.2022 | 10:12
11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video 00:05
11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video 19.04.2022 | 10:10
Kozan’daki faili meçhul cinayete şafak baskını: 7 gözaltı | Video 01:10
Kozan’daki faili meçhul cinayete şafak baskını: 7 gözaltı | Video 19.04.2022 | 10:03
Adana’da 188 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:00
Adana’da 188 kilogram esrar ele geçirildi | Video 19.04.2022 | 10:00

Kargo firmasında gönderisinin durumunu sorgulatan ve bu sırada kargo çalışanlarına hakaretlerde bulunan doktor kargo firmasında çalışanlara saldırıda bulundu. Olay anı kargo ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bartın'da Aile Sağlığı Merkezinde doktor olarak görev yaptığı öğrenilen M.S.S., kargosunun durumunu sorgulatmak üzere kargo firmasının ofisine gitti. Firma çalışanları M.S.S.'ye ait kargonun dağıtıma çıkarıldığını ve gün içinde teslim edileceğini söyledi. Sinirli tavırlarla kargosunu bir an önce almak istediğini belirten M.S.S. ısrarla kargosunun nerede olduğunu sorunca firma çalışanları sahada dağıtım yapan kuryeyi cep telefonundan aradı. Kuryenin telefona cevap vermemesi üzerine daha da sinirlenen M.S.S. kendisine yapılan telkinlere rağmen hakaret ve sözlü saldırılarda bulunmaya devam etti. Çıkan tartışmada M.S.S. firma müdürü Sudiye Güney'e saldırıda bulunup darp etti. Olay sırasında M.S.S.'yi durdurmaya çalışan kargo çalışanları da M.S.S.'nin saldırısına uğradı.

Yaşanan tartışmalar sonrası 2'si kadın 4 kişiyi darp eden M.S.S. aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kargo çalışanlarının şikayeti üzerine Emniyet Ekiplerince gözaltına alınan M.S.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 16 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kargo firmasında müdür olarak görev yapan Sudiye Güney, "Beyefendi kargosunu sorgulatmak için şubemize geldiğinde kargosu teslim edilmediği için bize ağır hakaretlerde bulunduktan sonra bankoyu devirdi ve tarafıma saldırıda bulundu. Darp edildik. 3'ü bayan olmak üzere 2'si erkek çalışanımızdı. Bizi 5'imizi birden darp ederek, kollarımdan, ayaklarımdan, saçımdan sürükleyerek beni dövmüştür. Olaydan sonra bana çok aşırı derecede ağır hakaretler, küfürler, taciz içerikli konuşmalar yaptığı için 2 gecedir uyuyamıyorum. Darp yediğim için ağrılarımdan da uyuyamıyorum. Psikolojim çok kötüleşti. Rüyalarıma giriyor sürekli, şikayetçiyim" dedi.

Firma çalışanlarından Hasan Semerci de, "Şahıs şubeye gelerek kargom nerede durumunu öğrenebilir miyim? Kime teslim ettiniz diyerek dükkanda bağırmaya başladı. Kurye arkadaşımızı aradık. O sırada kurye arkadaşımızın telefonu şarjdaymış. Telefona bakamadı. Ve telefona bakamayınca şahıs bize bağırıp çağırmaya başladı. Güzellikle; bağırmayın, kurye arkadaşımıza ulaşalım. Kargonuzu bugün mutlaka teslim edeceğiz diye dile getirdik. Yalnız müşteri tekrar bağırıp çağırmaya başladıktan sonra Sudiye hanıma şiddet girişiminde bulundu. Ayırırken hepimize darp uyguladı. Çünkü öfkesi çok büyüktü. Bu şekilde bayana şiddet nasıl uyguladı ya da hepimize nasıl şiddet uyguladı onu çözemedik. Biz gereken yerlere zaten ilettik şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA