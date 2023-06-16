Dolandırıcılık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık yapan 28 şüpheliye yönelik Eskişehir merkezli Bursa ve Antalya’da başlatılan operasyonlarda 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 26 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi.
Şüphelilerin internete konulmuş olan satılık araç ilanlarına müşteri olarak, araç sahipleri ile pazarlık ettikleri ve özellikle araç satışı için saat 16.00'dan sonra noter satışı için randevulaştıkları, önceden bilgisayar ortamında hazırlanmış olan sahte havale dekontunu müştekilere göstererek saat 16.00'ı geçtiği için paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçların noter satışını alarak dolandırıcılık yaptıkları ekiplerce tespit edildi. Şüphelilerin noter satışını aldıkları araçların aynı gün veya ilk fırsatta birkaç kez el değiştirerek müşteki şahısların araçlarını bulmasını ve almasını engelledikleri ekiplerce belirlenirken, şüphelilerin bu yöntemle son 3 ay içerisinde 11 araç dolandırıcılığı yaptıkları ve yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şahıslar hakkında adli işlemler devam ettiği öğrenildi.
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