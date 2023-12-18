Video Yaşam Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti
Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti

Döner kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti

18.12.2023 | 18:13

Ankara Sincan ilçesinde sincan Belediyesi'nin döner kapısına sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti.

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