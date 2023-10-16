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'Düğüne elektrik verme' meselesi yüzünden tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü | Video

'Düğüne elektrik verme' meselesi yüzünden tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü | Video

16.10.2023 | 09:00

ADANA'da iki çocuk babası İsmet Gülşen (33), "düğüne elektrik verme" meselesi yüzünden tartıştığı bakkal Sercan K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Gülşen, evinin sokağındaki düğünden gelen gürültünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı. Gülşen, bunun üzerine düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi Sercan K.'ya elektriği kesmesi konusunda uyardı. Sercan K. elektriği kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bakkalda bulunan tabancayı alan Sercan K., İsmet Gülşen'i göğsünden vurdu. Gülşen kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gülşen, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Gülşen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Sercan K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

8 AY ÖNCE AĞABEYİ KAZADA ÖLMÜŞ
Öte yandan ölen İsmet Gülşen'in ağabeyi Enver Gülşen'in ise 26 Şubat'ta Adana'da geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Gülşen kardeşlerin anne ve babası olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.
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