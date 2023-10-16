'Düğüne elektrik verme' meselesi yüzünden tartıştığı bakkal tarafından öldürüldü | Video
ADANA'da iki çocuk babası İsmet Gülşen (33), "düğüne elektrik verme" meselesi yüzünden tartıştığı bakkal Sercan K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor.
8 AY ÖNCE AĞABEYİ KAZADA ÖLMÜŞ
Öte yandan ölen İsmet Gülşen'in ağabeyi Enver Gülşen'in ise 26 Şubat'ta Adana'da geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Gülşen kardeşlerin anne ve babası olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.
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